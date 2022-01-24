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За прошлый год в Югре угнали 140 авто

Чаще всего в ХМАО угоняют авто марки «ВАЗ»

За прошлый год в Югре угнали 140 авто
Фото: pixabay.com

В Югре за 2021 год зафиксировано 140 угонов авто. Чаще всего преступники действовали в одиночку в ночное время и обращали внимание на машины, припаркованные во дворах.

По статистике, каждый шестой угон совершает пьяный человек. Самая излюбленная марка транспорта у преступников – «ВАЗ», так как она наименьше защищена и машины легко вскрываются.

«При обнаружении пропажи нужно действовать быстро, собранно и обдуманно, тогда есть все шансы минимизировать потери, вернуть автомобиль. Необходимо незамедлительно сообщить об угоне в правоохранительные органы. В таких случаях преступника на угнанном автомобиле можно задержать на дороге до того, как он успеет спрятать машину», – прокомментировали в ГАИ Югры.


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Сегодня в 11:53, просмотров: 140, комментариев: 0
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