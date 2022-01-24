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Глава югорского депздрава ревакцинировался «Спутником Лайт»

Директор югорского депздрава прошел ревакцинацию от коронавируса

Глава югорского депздрава ревакцинировался «Спутником Лайт»
pixabay.com

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский прошел ревакцинацию от коронавируса и призвал югорчан последовать его примеру. Он поставил прививку «Спутник Лайт» спустя 6 месяцев после болезни, о чем сообщил в своем аккаунте в Инстаграме.

«Поскольку не попадаю в группу риска ни по возрасту, ни по своим диагнозам, выбрал для ревакцинации «Спутник Лайт», - написал Добровольский.

По его словам, людям, попадающим в группу риска, эксперты рекомендуют ревакцинироваться двухфазной вакциной «Спутник V».

Напомним, за 22 января в Югре зарегистрировано 1 142 новых случая COVID-19. Половина зараженных, 567 человек, - сургутяне.


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Сегодня в 10:09, просмотров: 222, комментариев: 1
Комментарии:
Местный
Сегодня в 11:25
Да и пофиг

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