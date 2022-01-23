567 зараженных: Сургут безусловный лидер по суточному приросту заболевших ковидом

За 22 января в Югре зарегистрировано 1 142 новых случая COVID-19. Половина зараженных, 567 человек, - сургутяне. Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах региона. Лидерами по суточному приросту также стали Ханты-Мансийск (108) и Нижневартовск (91).

Лечение от ковида проходят 6 318 человек. Состояние 54 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Умерли за сутки пять пациентов.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 102 240 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 2 133 человека.

На этой неделе стало известно о том, что в регион пришел «омикрон». Новый штамм выявили у заболевших в Сургуте и Ханты-Мансийске. Из-за резкого роста числа заболевших введены новые ограничения, школьники нескольких муниципалитетов отправлены на дистанционное обучение.

Кроме того, накануне главный врач Югры Алексей Добровольский сообщил, что на следующей неделе планируют начать вакцинацию подростков против ковида.