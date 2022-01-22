Губернатор ХМАО объявила о новых ковидных ограничениях

Губернатор Югры Наталья Комарова ввела новые ковидные ограничения и продлила старые. Так, согласно постановлению, для недопущения распространяя коронавируса приняты следующие меры:

граждане 60+ и лица с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции. Работодатели, в свою очередь, должны перевести данные категории населения (не менее 60%) на удаленный формат;

осуществлять допуск на работу сотрудников, возвращающихся из командировок, отпусков, при наличии отрицательного результата теста на ПЦР-исследование, в том числе экспресс-методом;

организовать телефонные опросы граждан 60+ об их самочувствии;

депздрав должен обеспечить готовность лабораторий по выявлению ковид-положительных югорчан на круглосуточный формат работы;

оказывать содействие в добровольной вакцинации против новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, детей в возрасте с 12 лет;

оформление листков нетрудоспособности дистанционно;

приостановить деятельность детских игровых комнат, кальянных, развлекательных центров;

запрет на массовые мероприятия (исключая деятельность театров, музеев, галерей, библиотек, а также культурных и спортивных мероприятий, но с учетом соблюдений мер предосторожности);

запрет на массовую регистрацию брака (в здании ЗАГСа могут находиться в момент бракосочетания только восемь человек);

деятельность организаций общественного питания осуществляется без проведения в них торжественных, досуговых и иных мероприятий с массовым участием граждан;

запрет детям до 14 лет на посещение ТЦ без сопровождения взрослых.

Также во многих муниципалитетах Югры школьники и студенты должны перейти на удаленный формат обучения.