Чаще всего на плохую уборку снега жаловались в соцсетях жители Лангепаса

Жители ХМАО 795 раз жаловались на плохую уборку снега в социальных сетях с декабря 2021 года. Информацию об этом опубликовали в Югорском центре управления регионом.

Так, по данным статистики, чаще всего об этой проблеме говорили жители Лангепаса – там зарегистрировано 159 обращений. На втором месте оказался Сургут (88), «бронзу» взял Ханты-Мансийск (76).

Также специалисты Югорского ЦУР следят за недовольством, возникшим из-за некачественной работы управляющих компаний. Напомним, что ранее в Сургуте определили аутсайдеров по очистке дворов от снега. Ими оказались ТСЖ «Атлант», ТСЖ Управдом и ТСН Генерала-Иванова 3/2.