Накануне почти тысяча югорчан заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 947 новых случаев COVID-19. Такого суточного притока заболевших ни разу наблюдалось в округе за весь период пандемии. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 101 098

Новые зараженные выявлены в 19 муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (332), Ханты-Мансийск (129) и Нижневартовск (97).

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 34, с симптомами ОРВИ – 897, в бессимптомной форме заболевания – 16

Выздоровели за весь период пандемии — 93 699 человек. Умерли за сутки семь пациентов, за весь период пандемии – 2 128 югорчан.