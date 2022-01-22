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Новый антирекорд. В Югре за сутки ковид выявили у 947 человек

Накануне почти тысяча югорчан заразились коронавирусом

Новый антирекорд. В Югре за сутки ковид выявили у 947 человек
Фото: pixabay.com

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 947 новых случаев COVID-19. Такого суточного притока заболевших ни разу наблюдалось в округе за весь период пандемии. Всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии — 101 098

Новые зараженные выявлены в 19 муниципалитетах. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (332), Ханты-Мансийск (129) и Нижневартовск (97).

По клинической структуре: в состоянии пневмонии – 34, с симптомами ОРВИ – 897, в бессимптомной форме заболевания – 16

Выздоровели за весь период пандемии — 93 699 человек. Умерли за сутки семь пациентов, за весь период пандемии – 2 128 югорчан.


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Сегодня в 11:59, просмотров: 254, комментариев: 4
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 12:40
Вот в РФ хорошо, не надо никакие силы ОДКБ вводить. Есть коронавирус одобренный прогрессивным мировым сообществом. Как и ввод сил ОДКБ в Казахстан, кстати.

Что там, когда ближайшие государственные праздники? Чтобы передохнуть малехо от коронавирусной пропаганды.
sst
Сегодня в 12:48
а мы в дубай и египет ездим....
Сергей Б
Сегодня в 12:54
Ну, можно конечно и в дубай с египтом съездить, чтобы передохнуть малехо от коронавирусной пропаганды в РФ.
Альберт Леонов
Сегодня в 13:24
Можно было написать сколько ОРВИ и гриппом болеют. Тоже цифры не малые.
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