В Лянторе возбуждено уголовное дело из-за продажи незаконного алкоголя – изъято свыше 40 литров

В Лянторе Сургутского района сотрудники полиции выявили повторный факт незаконной розничной продажи алкоголя. На этом попалась 67-летняя сотрудница одного из продуктовых магазинов города. Ранее женщина уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за нарушение антиалкогольного законодательства, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 50 тыс. до 80 тыс. руб. либо исправительных работ на срок до одного года.

Правоохранители изъяли из магазина более 40 литров спиртосодержащей продукции. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Напомним, в декабре 2021 и январе 2022 года в Югре в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 12 человек. В ходе проверок сотрудники полиции ХМАО изъяли из оборота на территории округа около 10 тыс. литров некачественного алкоголя. В окружной прокуратуре открыли «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.