В ХМАО назначен представитель губернатора в молодежной палате окружной думы

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила студента Югорского госуниверситета Юрия Слюсаря своим представителем в молодежной палате при окружной думе. Накануне она провела с ним рабочую встречу.

«Конкурсная комиссия определила победителем именно вас. Не вижу оснований не поддержать данное решение», – сказала глава региона.

Студент 3 курса юридического института Югорского госуниверситета Юрий Слюсарь – член регсовета «Российского движения школьников», член регионального штаба по общественному наблюдению за выборами при общественной палате Югры. По итогам экспертной комиссии его единогласно признали победителем отбора, который предусматривал оценку личностно-профессиональных качеств, в том числе тестирование лидерских качеств в формате деловых игр.

Юрий Слюсарь отметил, что благодаря молодежному парламенту молодые югорчане могут продвигать законодательные и нормотворческие инициативы, а также реализовывать конкретные проекты и выстраивать прямой диалог с властью.