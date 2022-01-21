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В прокуратуре Югры открыли «горячую линию» по вопросам алкоголя

Югорчане могут жаловаться на нарушения в сфере оборота алкоголя в прокуратуру

В прокуратуре Югры открыли «горячую линию» по вопросам алкоголя

В прокуратуре ХМАО-Югры открыли «горячую линию» по вопросам нарушений в сфере оборота алкогольной продукции.

«В целях противодействия незаконному обороту этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции и использованию средств индивидуализации товаров (работ, услуг) в прокуратуре автономного округа открыта «горячая линия», - говорится в сообщении пресс-службы окружного надзорного ведомства.

Обращаться следует по тел.: 8(3467) 35-22-60. Можно сообщать информацию о фактах незаконной реализации алкогольной продукции, в том числе продаже ее без соответствующей лицензии, несовершеннолетним и в ночное время, а также о случаях оборота контрафактных товаров.

Напомним, в декабре 2021 и январе 2022 года в Югре в результате отравления суррогатным алкоголем погибли 12 человек. В ходе проверок сотрудники полиции ХМАО изъяли из оборота на территории округа около 10 тыс. литров некачественного алкоголя. Продукция, схожая с той, что убила югорчан, обнаружена как минимум в пяти поселениях и районах Югры.


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Сегодня в 09:25, просмотров: 278, комментариев: 0
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