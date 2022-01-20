Житель Югорска стал фигурантом уголовного дела за нападение на полицейского

В Югре возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего жителя Югорска. Он подозревается в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Инцидент произошел вечером 17 января. По версии следствия, участковый уполномоченный задержал пьяного мужчину на улице за нарушение общественного порядка.

«Находясь в служебном автомобиле и осознав, что будет привлечен к ответственности, после начала движения он выпрыгнул и попытался скрыться, однако вновь был задержан и, сопротивляясь задержанию, нанес сотруднику полиции удары рукой в область груди», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.