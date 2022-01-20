Югорчан призвали подкармливать оставшихся на зимовку редких птицы

Работники югорского природного парка «Самаровский чугас» обратились к жителям округа с просьбой помочь лесным птицам дубоносам пережить суровую зиму. Подкармливать пернатых можно семечками, семенами яблок и груш и ягодами.

Как сообщается на сайте парка, летом дубоносы кормятся в тайге кедровыми орехами, а на зимовку откочевывают в более южные регионы, где едят семена различных трав и деревьев и желуди. В этом году большой урожай кедровых орехов в лесах ХМАО ввел пернатых в заблуждение.

«Дубоносы решили, что запасов кедра им хватит до конца зимы, и передумали улетать. Но эти запасы к январю вдруг иссякли. Что делать дубоносам? Вот и подались оголодавшие дубоносы в город, - рассказывают в парке. - Люди заметили, что кроме обычных синиц и воробьев, перед их окнами появились какие-то «экзотические» птицы, которых они прежде никогда не видели в городе».

По словам специалистов, в городе дубоносам не всегда удается отыскать подходящий корм, в результате чего их организмы истощаются. Некоторые особи ослабли настолько, что стали терять способность к полету.

Сотрудники парка просят югорчан помочь редким птицам пережить зиму. Кормить их можно семечками, но обязательно свежими, не жареными и не солеными. Не откажутся дубоносы и от семян яблок и груш, а также от ягод – рябины, шиповника, облепихи, черемухи, боярышника, калины, бузины. Но самым лучшим природным лакомством для дубоносов являются кедровые орехи.