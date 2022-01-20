Порядка тысячи югорских школьников ушли на дистант из-за коронавируса

В ХМАО за последние две недели на карантин отправлены 90 школьных классов. Причина – распространение коронавируса. Всего в этих классах учатся порядка тысячи учеников. Школьники продолжают обучение в дистанционном формате, сообщил журналистам директор окружного департамента образования Алексей Дренин.

Ни одна школа в Югре полностью не закрылась из-за больных ковидом, добавил он.

Напомним, за последние сутки в ХМАО выявлено 447 новых случаев коронавируса - суточный прирост ковидных пациентов превысил значения 2020 года. Также в Югре зарегистрирован новый штамм ковида «омикрон».