Крещение в Югре прошло без ЧП

19 января более 16 тысячи жителей и гостей округа совершили обряд омовения в крещенских купелях. Праздник прошел без происшествий.

«Происшествий на местах купания не зарегистрировано, несанкционированных купелей не выявлено. На сегодняшний день функционирует еще одна купель в городе Нефтеюганске, последние посетители могут окунуться до 12:00 20 января. В местах проведения купаний продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, спасатели, медики. После окончания всех мероприятий купели будут находиться под охраной сотрудников ГИБДД и организаторов купелей», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

Напомним, в Сургуте окунуться можно в купелях на территории храмов. Однако совершать обряд можно не всем. Советы кардиолога, как правильно подготовить себя к окунанию в ледяную воду, здесь.