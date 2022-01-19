Против югорчанки возбуждено уголовное дело за продажу незаконного алкоголя

Жительница села Казым Белоярского района стала фигуранткой уголовного дела о незаконной продаже алкоголя, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Ранее 44-летняя женщина уже привлекалась к административной ответственности за незаконный сбыт алкоголя. Но, несмотря на назначенный ей штраф в размере 30 тыс. руб., югорчанка продолжила этим заниматься.

В ходе рейда оперативники обнаружили и изъяли 27 бутылок пива по 1,25 л и 4 бутылки пива объемом 1,3 л, а также денежную купюру, которую продавец получила за проданную бутылку водки. При этом у нее не было официальных разрешительных документов на торговлю алкогольной и спиртосодержащей продукцией.

Югорчанка уже дала признательные показания. Она находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Напомним, в Югре от отравления алкоголем в декабре 2021 года и январе 2022 года умерли 11 человек. По предварительным данным, ядовитый алкоголь поступил в регион из Тюмени. По уголовным делам об отравлении контрафактом задержаны более десяти человек, в том числе бизнесмен из Кондинского района.