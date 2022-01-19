Вложения югорчан, тюменцев и ямальцев на фондовом рынке превысили 223 миллиарда рублей

Жители Югры, Тюменской области и Ямала, по данным на начало октября 2021 года, открыли свыше 578 тыс. брокерских счетов и почти 28 тыс. счетов доверительного управления. Объем средств на этих счетах превысил 223 млрд руб., сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Тюменской области.

Большинство жителей «тюменской матрешки» предпочитают самостоятельно совершать сделки на фондовом рынке. Доверительное управление, когда деньгами распоряжается управляющий по заранее определенной клиентом стратегии, выбирают более состоятельные клиенты. Средний размер счета доверительного управления в регионе достиг 1,2 млн руб., а брокерского счета – 330 тыс. руб.

На фондовый рынок в основном приходят люди в возрасте от 20 до 40 лет, их средний портфель не превышает 100 тыс. руб., следует из исследования Банка России. За первую половину 2021 года больше половины клиентов старше 30 лет получали прибыль от своих вложений, а молодежь до 20 лет чаще терпела неудачи при инвестировании.

По данным банка, свыше 60% клиентов не имеют какой-либо стратегии инвестирования, а знания об инвестициях черпают из постов в социальных сетях и каналах в мессенджерах. Начинающим инвесторам рекомендуется тщательно продумывать свои действия, учитывать повышенную волатильность фондового рынка, выбирать более надежные инструменты и диверсифицировать инвестиционный портфель.