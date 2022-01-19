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​Официально: «омикрон» в Югру не пришел, но округ к нему готов

В ХМАО официально не зарегистрирован «омикрон»

​Официально: «омикрон» в Югру не пришел, но округ к нему готов
Фото: pixabay.com

В Югре нет зарегистрированных зараженных новым штаммом коронавируса «омикрон». Об этом заявили во время заседания окружного оперативного штаба. При этом медицинские учреждения готовы к увеличению числа больных.

Рост зараженных ковидом регистрируется уже сейчас и среди детей, и среди взрослых. Специалисты связывают это с возвращением югорчан из отпусков после новогодних праздников и высоким показателем тестирования населения.

«Медучреждения Югры при необходимости готовы в 3-4 раза увеличить коечный фонд для больных коронавирусом. Глава региона поручила рабочим группам оперштаба обеспечить готовность организаций, сотрудников, волонтеров, задействованных в работе горячих линий, службы 122 к возможному увеличению количества обращений граждан», - сообщили в окружном департаменте общественных и внешних связей по итогам заседания оперштаба.

Отметим, что накануне управление Роспотребнадзора Омской области сообщило, что в регионе выявлен зараженный «омикроном», прибывший из Югры.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 111, комментариев: 0
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