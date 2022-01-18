В Омской области выявили «омикрон» у югорчанина

У жителя Югры, приехавшего в Омскую область, выявили штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

«По состоянию на 18.01.2022 в Омской области выявлено 13 случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «омикрон». Первый случай завозной, заболевший прибыл из Республики Казахстан (г. Астана). Выявлен активно при осуществлении санитарно-карантинного контроля в аэропорту г. Омска. Еще один заболевший прибыл из другого региона – ХМАО (Югра). В остальных случаях заболевшие не выезжали за пределы Омской области, но посещали места с массовым скоплением людей», - говорится в сообщении.

Также уточняется, что заболевание у зараженных протекает в форме ОРВИ легкой степени тяжести.

Отметим, что санврачи Югры пока не сообщали о случаях выявления «омикрона» в округе. Однако глава депздрава Алексей Добровольский заверил, что медицинские учреждения готовы к увеличению больных в связи с приходом нового штамма.