Шесть педагогов Югорска отправили в отпуск без содержания из-за отказа вакцинироваться

Шесть учителей школы искусств в Югорске отправили в отпуск без содержания из-за отказа прививаться от коронавируса. Изначально противников вакцинации было девять, и их также отстранили от работы, сообщила директор образовательного учреждения Галина Драгунова.

«Девять педагогов школы искусств были отстранены от работы из-за отказа вакцинироваться. Суд подтвердил законность решения. За это время один из педагогов решил поставить прививку, второй – переболел, ещё один принял решение об увольнении из учреждения. Шесть других педагогов школы находятся в отпуске без содержания», – объяснила директор школы «Вестнику Сургутского района».