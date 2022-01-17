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Наталья Комарова поручила разработать план мероприятий по борьбе с суррогатным алкоголем

В Югре разработают план действий по борьбе со смертельным алкоголем

Наталья Комарова поручила разработать план мероприятий по борьбе с суррогатным алкоголем
admhmao.ru

В ЯНАО разработают план мероприятий для борьбы с суррогатной алкогольной продукции. Соответствующее поручение дала губернатор ХМАО Наталья Комарова в ходе координационного совещания по обеспечению правопорядка.

Глава региона напомнила, что в первой декаде 2022 года в Кондинском и Октбярьском районах ХМАО зафиксированы случаи смертельных отравлений людей спиртосодержащей продукцией. По фактам отравления югорчан возбуждены уголовные дела.

«Поручаю департаментам промышленности, экономического развития во взаимодействии с правоохранительными, контрольно-надзорными органами, органами местного самоуправления, бизнес-сообществом, общественными организациями оперативно разработать и внести для утверждения комиссией по противодействию незаконному обороту промышленной продукции межведомственный план мероприятий по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений в данной сфере», – подчеркнула Наталья Комарова.

Напомним, в Югре от отравления алкоголем в декабре 2021 года и январе 2022 года умерли 11 человек. По предварительным данным, ядовитый алкоголь поступил в регион из Тюмени. По уголовным делам об отравлении контрафактом задержаны более десяти человек, в том числе бизнесмен из Кондинского района.


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Сегодня в 15:43, просмотров: 357, комментариев: 3
Комментарии:
Ingvar
Сегодня в 18:35
Скорей бы она ушла на пенсию. Толку никакого
йося
Сегодня в 20:05
В ЯНАО разработают план мероприятий для борьбы с суррогатной алкогольной продукции. Соответствующее поручение дала губернатор ХМАО Наталья.
Косячек однако или она уже соседа подсидела,
йося Ingvar
Сегодня в 20:06
А ты говоришь на ренсию, тут еще тюмнскую обл окучить придется, за один срок не управится
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