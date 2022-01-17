Заболеваемость гриппом и ОРВИ в ХМАО растет, но эпидемии пока нет

В Югре с 10 по 16 января зарегистрировали 73,7 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тысяч населения. Это выше предыдущей недели на 58 процентов и ниже эпидемического порога по совокупному населению на 2,6 процентов, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппа по округу, удельный вес взрослых в группе (15 лет и старше) составил – 57,1%, детей – 42,9%. 1 неделя взрослые – 55,2%, дети – 44,8%. В течение последних трех недель отмечается рост доли заболевших взрослых», – говорится в сообщении ведомства. Также отмечается, что в возрастной структуре суммарной заболеваемости гриппом в Югре большую часть занимают школьники от семи до 17 лет – 38%. В недельной динамике их количество снижается и возрастает доля взрослых и детей от трех до шести лет.

Показатели заболеваемости выше среднеокружных зафиксированы в Берёзовском, Белоярском, Кондинском, Советском районах и городах Ханты-Мансийск, Урай, Сургут, Нягань, Лангепас, Покачи, Пыть-Ях.

«Заболеваемость по столице Югры, городу Ханты-Мансийск возросла на 179,3 процентов. Зарегистрировано 109,1 случаев гриппа и ОРВИ на 10 тысяч населения, что выше эпидемического порога на 28,1 процентов за счет заболеваемости взрослого населения 15 лет и старше, где превышение порога составляет 287,9 процентов. Рост отмечается во всех возрастных группах», – добавили в Роспотребнадзоре.

Всего, по данным на 14 января, в округе привились от гриппа 1 023 792 человек, что составляет 98,7 процентов от плана и 60,9 – от численности совокупного населения.

Напоминаем, что за новогодние каникулы в Югре заболеваемость гриппом и ОРВИ снизилась на 32 процента.