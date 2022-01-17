При думе Югры седьмого созыва создали Молодежный парламент

Постановлением Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва от 25 ноября 2021 года № 114 в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре создана Молодёжная палата (Молодёжный парламент) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва.
Молодёжный парламент создается в целях обеспечения активного участия молодёжи в реализации молодёжной политики в автономном округе, содействия деятельности Думы автономного округа в сфере законодательного регулирования прав и законных интересов молодёжи.
В состав Молодёжного парламента могут входить по одному представителю от следующих субъектов:
- общественных молодёжных структур, созданных при органах местного самоуправления муниципальных образований автономного округа;
- региональных молодёжных общественных организаций (ассоциаций), зарегистрированных на территории автономного округа;
- молодёжных подразделений региональных отделений политических партий, зарегистрированных на территории автономного округа;
- советов молодых специалистов организаций (предприятий) автономного округа;
- органов студенческого
самоуправления средних профессиональных
и высших учебных заведений;
- профессиональных союзов, объединений (ассоциаций) профессиональных союзов, зарегистрированных на территории автономного округа;
- представительных органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов;
- исполнительного органа
государственной власти автономного округа, осуществляющего функции по
реализации единой государственной политики и нормативному правовому
регулированию, оказанию государственных услуг в сфере образования, молодёжной
политики, социальной поддержки
и социальной защиты обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений;
- Думы автономного округа седьмого созыва;
- Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Представители, делегируемые в состав Молодёжного парламента, должны быть гражданами Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет включительно.
Электронная версия Положения о Молодёжном парламенте размещена на официальном сайте Думы автономного округа: www.dumahmao.ruв разделе «Молодежный парламент», подраздел «Общие положения».
Документы на
представителей, делегируемых в состав Молодёжного парламента, направлять в срок
до 23 января 2022 года в электронном виде
с пометкой «Формирование Молодёжного парламента» на e-mail: mpalata@mail.ru.