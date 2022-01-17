Жители «тюменской матрешки» рассказали о приоритетах на 2022 год

Работа станет главным приоритетом для жителей Югры, Ямала и Тюменской области в 2022 году. Такой пункт выбрали 61% участников опроса, проведенного HeadHunter.ru. На втором месте оказалась семья – это приоритет для 60%. На третьем месте – саморазвитие, посвящать ему время планируют 59% жителей «тюменской матрешки».

Еще 39% намерены больше времени уделять своему здоровью, 25% - хобби, 23% - спорту, 7% - друзьям. 4% жителей региона выбрали вариант «другое», указав, в том числе, путешествия и себя.

Чаще других уделять больше внимания работе намерены рабочий персонал (76%), начинающие специалисты (73%) и административный персонал (65%). Саморазвитие в приоритете у представителей сферы искусства и медиа (71%), а семью активнее выбирали среди высшего менеджмента и на производстве (по 61%).