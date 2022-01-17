За два дня на дорогах Югры произошло 13 ДТП с пострадавшими

За минувшие выходные, 15 и 16 января, на дорогах Югры произошло 13 автоаварий, в которых пострадали 30 человек, один – погиб. В окружной Госавтоинспеции назвали минувший уикенд травмоопасным.

Смертельное ДТП случилось утром 15 января в Советском районе. Виновником аварии стал 33-летний водитель автомобиля Kia Rio, который совершал опасный обгон и врезался в ВАЗ. В результате столкновения 51-летний водитель отечественного автомобиля погиб.

«Манера вождения должна соответствовать дорожным и погодным условиям. В зимний период особенно опасно совершать резкие маневры (обгон, перестроения), которые могут привести к потере контроля над транспортным средством и, как следствие, послужить причиной дорожной трагедии», - напомнили в отделении пропаганды УГИБДД Югры.