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​Такого мощного и красивого сияния я еще не видел: югорчане делятся снимками уникального природного явления

В Югре наблюдали северное сияние

​Такого мощного и красивого сияния я еще не видел: югорчане делятся снимками уникального природного явления
Видео: vk.com/borozdin33, фото: instagram.com/surgutneftegaz

Югру на минувших выходных накрыло северное сияние. Красивое природное явление наблюдали под Сургутом и Нижневартовском. Те, кому повезло сделать снимки, делятся ими в социальных сетях.

Фотографии, сделанные в поселке Федоровский, опубликованы в группе сотрудников Сугутнефтегаза.

Фотограф из Нижневартовска Александр Бороздин опубликовал видео «Охота за северным сиянием», которое собрало уже более тысячи просмотров. «Пожалуй, такого мощного и красивого северного сияния, я у нас еще не видел. И главное прилета то, никто не ожидал. Бахнуло нежданчиком, во всей красе и величии северной зари», - признался он.

Северное сияние наблюдали также жители Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Во время северного сияние ночное небо окрашивается в разные цвета. Уникальность этого явления в том, что его почти невозможно спрогнозировать.


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Сегодня в 09:34, просмотров: 46, комментариев: 0
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