В Югре наблюдали северное сияние

Югру на минувших выходных накрыло северное сияние. Красивое природное явление наблюдали под Сургутом и Нижневартовском. Те, кому повезло сделать снимки, делятся ими в социальных сетях.

Фотографии, сделанные в поселке Федоровский, опубликованы в группе сотрудников Сугутнефтегаза.

Фотограф из Нижневартовска Александр Бороздин опубликовал видео «Охота за северным сиянием», которое собрало уже более тысячи просмотров. «Пожалуй, такого мощного и красивого северного сияния, я у нас еще не видел. И главное прилета то, никто не ожидал. Бахнуло нежданчиком, во всей красе и величии северной зари», - признался он.

Северное сияние наблюдали также жители Ленинградской, Псковской и Калининградской областей.

Во время северного сияние ночное небо окрашивается в разные цвета. Уникальность этого явления в том, что его почти невозможно спрогнозировать.