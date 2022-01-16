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​Продавца паленой водки в Унъюгане арестовали

В Югре арестован продавец поддельного алкоголя

​Продавца паленой водки в Унъюгане арестовали
Фото: pixabay.com

Предприниматель, продававший суррогатную водку в поселке Унъюган, арестован: как сообщает СУ СК РФ по Югре, контрафактный алкоголь стал причиной трех смертей в поселении, они случились еще до Нового года.

Как выяснило следствие, водка была куплена в одном из магазинов — после ее употребления четыре человека (два мужчины и две женщины) попали в больницу, трое умерли.

Связаны ли эти случаи с отравлением водкой «Царская охота» в Кондинском, которое произошло на новогодних каникулах, в Следственном комитете пока не говорят — следствие продолжается.


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Сегодня в 13:58, просмотров: 441, комментариев: 0
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