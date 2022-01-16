В Югре арестован продавец поддельного алкоголя

Предприниматель, продававший суррогатную водку в поселке Унъюган, арестован: как сообщает СУ СК РФ по Югре, контрафактный алкоголь стал причиной трех смертей в поселении, они случились еще до Нового года.

Как выяснило следствие, водка была куплена в одном из магазинов — после ее употребления четыре человека (два мужчины и две женщины) попали в больницу, трое умерли.

Связаны ли эти случаи с отравлением водкой «Царская охота» в Кондинском, которое произошло на новогодних каникулах, в Следственном комитете пока не говорят — следствие продолжается.