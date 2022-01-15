Число ковид-коек в ХМАО могут увеличить в три раза

Медицинские учреждения Югры готовы к росту числа зараженных коронавирусом. Такое заявление сделал глава департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. Цитата опубликована на личной странице главного врача региона в инстаграме.

«Больницы и поликлиники Югры готовы к увеличению числа больных в связи с распространением «омикрона» в России. Ковидный коечный фонд может быть увеличен в три раза – до 3400 коек специализированной помощи. Необходимыми лекарствами, кислородом, оборудованием больницы обеспечены», - сказал Добровольский.

Штамм коронавируса «омикрон» считается более заразным. 13 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил подготовить план мероприятий по предотвращению распространения «омикрона» в стране.

Отметим, что сегодня в Югре от ковида лечатся почти три тысячи человек.