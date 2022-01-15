Предприниматель из поселка Унъюган, где от отравления алкоголем умерли три человека, арестован

Бизнесмен, организовавший продажу контрафактного алкоголя в поселке Унъюган, заключен под стражу. Меру пресечения предпринимателю избрал суд Октябрьского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Югре. Торговца обвиняют в сбыте небезопасной продукции, повлекшим по неосторожности смерть двух или более лиц.

«В конце 2021 года несколько жителей поселка Унъюган Октябрьского района в магазине поселка приобрели нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутрь указанной жидкости в декабре 2021 года двое мужчин (1984 и 1959 годов рождения) и женщина (1984 года рождения) скончались. Еще одну 39-летнюю жительницу поселка доставили в Няганскую окружную больницу», - напомнили в ведомстве.

В Югре от отравления алкоголем в декабре 2021 года и январе 2022 года умерли 11 человек. По предварительным данным, ядовитый алкоголь поступил в регион из Тюмени. По уголовным делам об отравлении контрафактом задержаны более десяти человек, в том числе бизнесмен из Кондинского района.