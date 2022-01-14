Обвиняемая в коррупции замглавы Нефтеюганска потеряла работу

Заместитель главы Нефтеюганска Елена Абрамова, обвиняемая в получении взяток, уволена из мэрии. Об этом со ссылкой на источник, близкий к городской администрации, сообщает Ura.ru. На официальном сайте мэрии Абрамова все еще значится заместителем главы.

Об аресте замглавы администрации Нефтеюганска стало известно в конце октября 2021 года. По версии следствия, чиновница в декабре 2020 года получила ювелирные изделия на сумму более 230 тысяч. Этот «подарок» был от представителя коммерческой организации, так он смог обеспечить себе договор на аренду территории в 4 микрорайоне.

В администрации Нефтеюганска Елена Абрамова координировала и контролировала деятельность департамента градостроительства и земельных отношений, департамента муниципального имущества.