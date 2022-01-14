Мошенник заработал более 300 тысяч рублей за желающих трудоустроится в Пыть-Яхе

Полиция Пыть-Яха установила афериста, который похищал деньги под предлогом трудоустройства в одну из организаций Югры для работы вахтовым методом. Им оказался ранее судимый 25-летний житель города Бугуруслана. Как сообщили в ОМВД России по Пыть-Яху, оренбуржец с начала 2020 года размещал в мессенджере объявления об официальном трудоустройстве бурильщиком с предоставлением жилья.

«Жертвами мошенника, в основном, становились молодые люди, которые в поисках хорошего заработка соглашались на все условия афериста. Они платили за оформление удостоверения помощника бурильщика, медицинскую комиссию, за спецодежду, трудовую книжку», – рассказали в пресс-службе полиции.

Жертвами обмана стали жители Красноярска, Самары, Татарстана, Оренбургской области и Башкортостана. Общий ущерб составил более 300 тысяч рублей.

Кроме того, аферист просил своих жертв направлять ему все необходимые документы, резюме с персональными и контактными данными. После чего отправлял потерпевших в Пыть-Ях, обещая, что встретит и отвезет до места новой работы для оформления всех документов. Однако, после их прибытия, мошенник пропадал и не отвечал на звонки и СМС.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Подозреваемому избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.