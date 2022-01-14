От ковида в Югре умерли еще шесть человек

За минувшие сутки в ХМАО выявили 199 новых заболевших коронавирусом – днем ранее было 164. Новые случаи заражения зарегистрированы в 20 муниципалитетах. Больше всего в Нижневартовске – 37, Нефтеюганске – 28 и Ханты-Мансийске – 26.

«На момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно», - говорится в сообщении окружного оперштаба.

Уточняется, что состояние 59 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Также за сутки в Югре от коронавируса умерли 6 пациентов, за весь период пандемии - 2 081 человек. Излечились за сутки 244 пациента, за весь период пандемии – 92 693 человека.