Лучше всего солнечное затмение будет видно в Нижневартовском районе

Югорчане смогут понаблюдать за частным затмением Солнца 25 октября. Максимальная фаза астрономического явления будет видна в Нижневартовском районе в 14:00 по московскому времени. Всего в 2022 году жителей планеты ждет четыре затмения, сообщает «Московский планетарий».

«Два частных солнечных (30 апреля и 25 октября) и два полных лунных (16 мая и 8 ноября). С территории России можно будет наблюдать два из них: полное затмение Луны 8 ноября и частное затмение Солнца 25 октября (из западных регионов России)», – говорится в астрономическом прогнозе планетария.