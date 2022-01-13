Москвичи получили миллиардный контракт на строительство фильтровальной станции в Нефтеюганске

Московская компания «Атомстройпроект» займется строительством фильтровальной станции в 7 микрорайоне Нефтеюганска. Этот объект должен решить проблему с очисткой воды для жителей города.

Конкурс по поиску подрядчика для строительства станции объявило МКУ «Управление капитального строительства» Нефтеюганска. Стоимость контракта составила 1,14 млрд руб. Московская компания получила тендер практически по максимальной цене – начальная стоимость была снижена чуть более чем на 2 млн рублей. Срок исполнения контракта — 13,5 месяца.

Основным видом деятельности «Атомстройпроекта», согласно данным системы «Контур.Фокус», является область архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях. При этом на конец 2020 года в компании работало всего 6 сотрудников, из-за чего она была включена в реестр малого и среднего предпринимательства, уточняет «Правда УрФО».