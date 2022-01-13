В ХМАО зарегистрировано 164 новых случая COVID-19

За минувшие сутки в Югре заразились коронавирусом 164 человека, пятеро ковид-пациентов скончались. Летальные случаи зарегистрированы в Сургуте, Нижневартовске, Урае, Нефтеюганском и Октябрьском районах.

Новые зараженные выявлены в 18 муниципалитетах округа. Лидерами по суточному приросту остаются Сургут (35) и Нижневартовск (23).

Лечение от ковида проходят более трех тысяч человек. Состояние 63 пациентов тяжелое, 41 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 97 547 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 2 075 человек.