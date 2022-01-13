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​СМИ: убившая людей паленая водка продается в других магазинах Югры

Силовики нашли суррогатный алкоголь, которым отравились югорчане, в других магазинах ХМАО

​СМИ: убившая людей паленая водка продается в других магазинах Югры
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Суррогатный алкоголь, после употребления которого в поселке Кондинское умерли девять человек, обнаружен на прилавках магазинов в других муниципалитетах ХМАО. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает Ura.ru. По словам собеседника издания, паленую водку у тюменского поставщика закупил не только Евгений Никитин, который сейчас находится в СИЗО, но и другие югорские предприниматели.

«Сейчас идут оперативно-следственные мероприятия, в ходе которых будут установлены конкретные торговые точки с контрафактным алкоголем. В Кондинском районе, выяснилось в итоге, партия с суррогатом составила почти 1000 бутылок», — добавил источник.

В пресс-службе окружного СУ СКР информацию не подтвердили, отметив, что не располагают данными об этом.

Напомним, в начале января в поселке Кондинское от отравления алкоголем умерли восемь человек, накануне скончался еще один пострадавший. Возбуждено уголовное дело. Предприниматель Евгений Никитин, в магазине которого продавался суррогатный алкоголь, заключен под стражу.

Известно, что контрафакт в поселок Кондинский доставили из Тюмени. Там по делу об отравлении метиловым спиртом задержаны десять человек.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 285, комментариев: 0
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