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Югорчане стали активнее кредитоваться

В ХМАО почти на 10% выросло число выданных потребкредитов

Югорчане стали активнее кредитоваться
pixabay.com

Выдача потребительских кредитов в Югре в декабре 2021 года выросла на 9,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Если за декабрь 2020 года югорчане взяли 26 548 кредитов, то за последний месяц прошлого года – уже 29 182. Об этом следует из справки Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России в декабре 2021 года было выдано 1,64 млн потребкредитов или на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (в декабре 2020 года – 1,56 млн ед.). За весь 2021 год россияне взяли 16,85 млн кредитов, что на 14,9% больше, чем в 2020-м.

«Данный рост во многом связан с последствиями «карантинных» мероприятий во 2 квартале прошлого года, когда выдача потребкредитов «упала» наиболее сильно. При этом по сравнению с «допандемийным» 2019 годом в минувшем году выдача потребкредитов, напротив, сократилась на 13,3%», - говорится в сообщении НБКИ.


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Сегодня в 17:30, просмотров: 176, комментариев: 0
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