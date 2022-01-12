В Нефтеюганске с ноября ищут пропавшего 18-летнего юношу

В Нефтеюганске продолжаются поиски 18-летнего Романа Залозных, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. Молодой человек пропал 26 ноября. По данным волонтеров, в последний раз его видели в районе нового аэропорта Нефтеюганска.

После исчезновения Романа следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

«При получении какой-либо информации о разыскиваемом просьба незамедлительно сообщить в дежурную часть ОМВД России по г. Нефтеюганску по тел.: 8 (3463) 29-56-10 или ОР ОУР 29-59-21(факс), 29-59-23, 89825608371», - говорится в сообщении пресс-службы полиции ХМАО.