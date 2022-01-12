Сургут и Нижневартовск лидируют по суточной заболеваемости и смертности от COVID-19

За минувшие сутки в Югре от коронавируса скончались семь ковид-пациентов. Летальные случаи зарегистрированы в Нефтеюганске, Урае, Октябрьском районе, в Сургуте и Нижневартовске умерли по два человека. Общее число смертей за весь период пандемии составило 2070.

Суточный прирост заболевших в регионе составил 146. Новые заразившиеся зарегистрированы в 16 муниципалитетах. Лидируют по суточному приросту Сургут (51) и Нижневартовск (42).

Лечение от ковида проходят 3 135 югорчан. Состояние 61 пациента тяжелое, 37 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких, сообщает оперштаб региона.

Отметим, что с 4 января, когда в регионе было зарегистрировано 74 случая заражения коронавирусом, заболеваемость ежедневно растет. По прогнозам специалистов, в феврале-марте ожидается рост числа больных ковидом из-за распространения нового омикрон-штамма.