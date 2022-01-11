В Югре мошенники сосредоточились на продаже несуществующих товаров и услуг

За минувшие сутки югорчане перевели на счета мошенников свыше миллиона рублей. Всего зарегистрировано 13 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. В полиции ХМАО предупреждают: в последние дни мошенники взяли курс на продажу товаров и услуг. Жертвами аферистов становятся югорчане, соблазнившиеся возможностью приобрести товар или услугу по низкой цене.

Так, житель Сургута, подыскивающий автомобиль, нашел на сайте Авто.ру заманчивое предложение. Он списался с продавцом и договорился о покупке машины. Но вместо того, чтобы внести залог, югорчанин несколькими транзакциями оплатил всю стоимость автомобиля. После того, как он перевел на счет «продавца» 730 тыс. рублей, тот перестал выходить на связь.

На эту же уловку попался и житель Урая, который нашел объявление о продаже автомобиля на онлайн-доске бесплатных объявлений. Он потерял залог в размере 10 тыс. руб.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.