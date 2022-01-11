16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8355   EUR  84,8784  

Новости

Больше новостей
Определились ли вы с планами на 2022 год?
Комментировать
0
Когда ёлку уберете?
Комментировать
0
Вы следите за событиями в Казахстане?
Комментировать
0
Достаточно ли вам 10-дневного отдыха в начале года?
Комментировать
0
Как прошли ваши новогодние каникулы?
Комментировать
0
Больше опросов

Полиция ХМАО предупреждает: мошенники взяли курс на продажу товаров и услуг

В Югре мошенники сосредоточились на продаже несуществующих товаров и услуг

Полиция ХМАО предупреждает: мошенники взяли курс на продажу товаров и услуг
pixabay.com

За минувшие сутки югорчане перевели на счета мошенников свыше миллиона рублей. Всего зарегистрировано 13 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. В полиции ХМАО предупреждают: в последние дни мошенники взяли курс на продажу товаров и услуг. Жертвами аферистов становятся югорчане, соблазнившиеся возможностью приобрести товар или услугу по низкой цене.

Так, житель Сургута, подыскивающий автомобиль, нашел на сайте Авто.ру заманчивое предложение. Он списался с продавцом и договорился о покупке машины. Но вместо того, чтобы внести залог, югорчанин несколькими транзакциями оплатил всю стоимость автомобиля. После того, как он перевел на счет «продавца» 730 тыс. рублей, тот перестал выходить на связь.

На эту же уловку попался и житель Урая, который нашел объявление о продаже автомобиля на онлайн-доске бесплатных объявлений. Он потерял залог в размере 10 тыс. руб.

По всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.


нравится (3) не нравится (0)
Сегодня в 15:45, просмотров: 182, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
Сегодня в 16:12
Можно про услуги подробнее. Как не попасться на уловки путан-мошенниц.

Хотя понятно, как. Оплату производить после оказания услуг, а не до. Если до, то так и порядочных путан можно спровоцировать на уклонение от оказания услуг.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Для ремонта двух югорских мостов ищут подрядчика 984
  2. ​Умерла мэтр сургутской журналистики 716
  3. ​Новогодние каникулы победили эпидемию ОРВИ в Югре, но только среди детей 703
  4. ​«Этими гангренами застроена вся страна» Свежий рейтинг худших жилищных комплексов от Ильи Варламова 690
  5. Николай Иванов: «Хирургия случайных людей не терпит» 530
  6. ​«Глядя на этот монумент, приятно осознавать, что сохраняется память о чудесах героического труда» 522
  7. ​Энергетики оказали помощь порядка 700 детям в 2021 году 520
  8. ​Неизвестный «минер» второй день подряд срывает занятия школьникам Нижневартовска 514
  9. В югорском поселке остановка, где дети ждут автобус, превратилась в сугроб 427
  10. Югорчан просят воздержаться от ночных прогулок из-за волков 416
  1. ​В Нижневартовске эвакуируют крупные торговые центры 6360
  2. Милое видео с юной сургутянкой, которой подарили хаски, взорвало интернет 4797
  3. ​Вартовчане показали лучше водителя автобуса: очень позитивный и в галстуке 4365
  4. ​Ввели войска. Народ разбежался. Но негодование никуда не делось – и оно обязательно прорвётся наружу 4067
  5. ​Православные праздники в Сургуте пройдут с ковидными ограничениями 4017
  6. ​«Оформляйте меня, я устал». Молодой парень в Сургуте перегулял и устроил разгром в квартире и драку с полицией 3852
  7. ​В Сургуте на улице Мира прорвало магистральный трубопровод. Часть домов временно осталась без тепла и воды 3692
  8. ​В Нижневартовске в подвале одного из домов прорвало трубу – жители некоторое время провели без воды 3348
  9. Зоозащитники засняли вооруженного мужчину в сургутском парке 3271
  10. Часть россиян смогут получить надбавку к пенсии в 14 тысяч рублей 2972
  1. Вторая медсестра Сургутской травматологической больницы покончила с собой 18849
  2. ​Срочно! В Нефтеюганске эвакуируют школы 12865
  3. ​Администрация Нефтеюганска назвала причины эвакуации школ 11292
  4. Нефтеюганец потерял на фейковых инвестициях более 330 тысяч 10908
  5. ​Если на месте снесенных деревянных бараков появятся свечки – это будет переход из «ужас» в «ужас-ужас-ужас» 10520
  6. ​Жителей Нефтеюганска, где второй день подряд эвакуируют школы, просят сохранять спокойствие 10365
  7. ​Игра продолжается? В Нефтеюганске снова эвакуируют школы 9927
  8. ​В Нефтеюганске автомобиль скорой помощи попал в ДТП 9290
  9. ​Из благополучной семьи и без криминального прошлого: СМИ рассказали о подростке- лжеминере из Нефтеюганска 8628
  10. ​Бывший глава Нефтеюганска Дегтярев вернулся к адвокатской работе 8563

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика