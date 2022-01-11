Губернатор Югры назвала муниципалитеты с самым низким уровнем вакцинации от коронавируса

Радужный, Покачи, Нефтеюганск и Нефтеюганский район на сегодня являются муниципалитетами-аутсайдерами в ХМАО по вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе заседания оперативного штаба по борьбе с ковидом.

Глава региона поручила главам этих муниципалитетов ввести адресные меры по привлечению населения к вакцинации. «Поручаю главам муниципальных образований — Нефтеюганска, Покачей, Радужного, Нефтеюганского района, — внесших минимальный вклад в формирование коллективного иммунитета региона, обеспечить введение адресных мер по привлечению населения к вакцинации», — сказала Наталья Комарова.

По данным на 11 января, в ХМАО первым компонентом вакцины привились 844 016 человек - 83,8% от числа югорчан, подлежащих вакцинации. Завершили вакцинацию 804 161 человек, что составляет 79,8%.