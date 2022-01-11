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В Нефтеюганске с продавца наркотиков взыскали вырученные им деньги

С югорчанина взыскали деньги, полученные им при продаже наркотиков

В Нефтеюганске с продавца наркотиков взыскали вырученные им деньги
pixabay.com

Суд взыскал с жителя Нефтеюганска деньги, полученные от незаконной продажи наркотических средств, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

Ранее суд признал горожанина виновным в сбыте наркотиков и легализации денежных средств. Установлено, в 2019 году он создал интернет-сайт, где размещал объявления о продаже наркотических средств. В ходе занятия незаконной деятельностью он выручил некоторую сумму денег.

«Нефтеюганский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о взыскании в доход федерального бюджета денежных средств, полученных от продажи наркотических средств», - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры. Суд удовлетворил иск.


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Сегодня в 14:46, просмотров: 168, комментариев: 0
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