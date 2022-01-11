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​В Югре и Тюмени задержаны бизнесмены, причастные к массовому отравлению людей алкоголем

Силовики задержали поставщика паленого алкоголя, от отравления которым скончались восемь югорчан

​В Югре и Тюмени задержаны бизнесмены, причастные к массовому отравлению людей алкоголем
Фото, видео: 86.мвд.рф

Полицейские Югры и Тюмени задержали подозреваемых в торговле паленым алкоголем, от которого скончались восемь жителей поселка Кондинское. Под стражу взяты сын владельца торговой точки, где продавалась нелегальная продукция, а также поставщик из Тюмени. Известно также, что лицензии на продажу спиртного у сельского бизнесмена не было.

«Полицейскими установлено, что лицензия на продажу спиртосодержащей продукции у владельца данной торговой точки отсутствует. В настоящее время он находится на территории другого субъекта Российской Федерации и работой магазина руководил его сын. Молодой человек задержан. Кроме того, в результате оперативно-розыскных мероприятий полицейскими установлен житель города Тюмени, который продал партию опасного для жизни и здоровья потребителей алкоголя сыну владельца магазина. В настоящее время он также задержан и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

Ранее под стражу была взята продавец магазина. Женщина находится в изоляторе временного содержания ОМВД России по Кондинскому району.

Из магазина изъята документация, канистры с неизвестной жидкостью, имеющей характерный запах спирта, которые направлены в ЭКЦ УМВД России по ХМАО – Югре для проведения экспертизы. Также на исследование поступили бутылки объемом 0,5 литра, которые потерпевшие ранее приобретали в данном магазине.

Напомним, с 8 по 9 января восемь граждан скончались после употребления низкокачественного алкоголя, приобретенного в сельском магазине поселка Кондинское. Еще несколько пострадавших госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ.


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Сегодня в 11:08, просмотров: 287, комментариев: 0
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