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​Новогодние каникулы победили эпидемию ОРВИ в Югре, но только среди детей

В ХМАО снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ на 30 процентов

​Новогодние каникулы победили эпидемию ОРВИ в Югре, но только среди детей
Фото: pixabay.com

За минувшую неделю каникул в Югре на 32 процента снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным на 9 января, показатель был на 41 процент ниже эпидемического порога во всех возрастных категориях, кроме взрослых. Среди тех, кто старше 15 лет, эпидпорог превышен на 62,5 процента, сообщается на сайте окружного управления Роспотребнадзора.

«В структуре заболеваемости ОРВИ и гриппа по округу, доля взрослых 15 лет и старше составила 55,2 процента, соответственно, доля детей - 44,8 процента. В течение последних двух недель отмечается рост доли заболевших взрослых», - уточняют специалисты ведомства.

Сургут значится среди муниципалитетов, где заболеваемость выше среднеокружного уровня.

Кроме того, в регионе возрастает доля гриппа в общей структуре ОРВИ. Чаще всего им болеют школьники.


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10 января в 23:36, просмотров: 208, комментариев: 0
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