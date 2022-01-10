ХМАО оказался на третьем месте по доступности мобильной связи в регионах РФ

Югра оказалась топе российских регионов по доступности мобильной связи. Так, согласно рейтингу информационно-аналитического агентства Content Review, ХМАО занял третье место, на первом – ЯНАО. Между ними расположилась Магаданская область.

Также в числе лидеров обозначили Сахалинскую область, занявшей четвертое место, и Москву – столица РФ замкнула пятерку.

Среди аутсайдеров в рейтинге выделили Чечню, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Балкарскую и Карачаево-Черкесскую республики.

Отмечается, что для составления топа использовался индекс доступности. В Югре он составляет 3,1.

«Методология исследования не меняется с 2017 года. В расчёте индекса используются открытые данные операторов о наиболее доступных пакетных тарифах на мобильную связь для предоплатной системы расчётов, включающие в себя пакет мобильного интернета и голосовых звонков», – подчеркнули в Content Review.