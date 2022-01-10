За сутки 144 жителя ХМАО заболели коронавирусом

В ХМАО за последние сутки выявлено 144 новых случая заражения коронавирусом в 15 муниципалитетах. Больше всего в Нижневартовске –32, Сургуте – 28 и Ханты-Мансийске – 15. За всю пандемию в регионе диагноз подтвердился у 97 094 югорчан.

На момент выявления у 129 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 15 зафиксирована пневмония. Состояние 54 пациентов тяжелое, 35 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Накануне шесть пациентов скончались, всего за весь период от COVID-19 умерли 2 058 человек. За сутки излечились 247 человек, за весь период пандемии – 91 579 югорчан.