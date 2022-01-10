Жители «тюменской матрешки» оценили главные события 2021 года

Введение QR-кодов стало главным событием 2021 года для 66% жителей Югры, Тюменской области и Ямала. Об этом следует из опроса, проведенного HeadHunter.ru среди соискателей из регионов «тюменской матрешки».

Согласно исследованию, для женщин введение QR-кодов стало более заметным событием, чем для мужчин (63% против 53%). Наиболее часто этот вариант выбирали бухгалтеры (68%), административный персонал (62%), а также высший менеджмент, специалисты по продажам и работники транспорта (по 61%).

Вторым по значимости явлением ушедшего года стали потопы и лесные пожары – этот пункт выбрали 33% опрошенных. На третьем месте оказались локдауны в июне и ноябре – этот вариант отметили 32% респондентов. На четвертом месте - стрельба в школе в Казани (30%), на пятом - приход движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в России) к власти в Афганистане (28%).

Также в числе значимых событий уральцы отметили массовое признание СМИ и журналистов иноагентами (22%) и миграционный кризис на границе Беларуси. Меньше всего им запомнились кольцеобразное солнечное затмение (4%) и вручение Нобелевских премий (3%).