За сутки в ХМАО выявлено 137 новых случаев коронавируса

Еще 137 больных ковидом выявлены в Югре — таковы результаты субботы, 8 января. Как передает региональный оперштаб, новые случаи заболевания зафиксированы в 18 муниципалитетах, и снова пальму первенства здесь удерживают крупные города — Сургут (31 больной) и Нижневартовск (16 больных).

С учетом новых заболевших общее количество югорчан, подхвативших вирус за все время эпидемии, составило 96 950 человек. Подавляющее большинство из них — 91 332 человека — выздоровели, 2 052 умерли, в том числе семеро скончались за минувшие сутки.