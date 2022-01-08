​Коронавирус выходных не берет: опубликовано число новых заболевших югорчан

Плюс еще 129 «коронованных» югорчан: таков итог рождественской пятницы в Югре. По сообщению регионального оперштаба, новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в 16 муниципалитетах, причем почти половина из них приходится на два крупнейших города — Нижневартовск (33 случая) и Сургут (27).

Общее количество болевших ковидом за все время пандемии в Югре, таким образом, увеличилось до 96 813 человек, из них 91 096 пациент выздоровел, 2 045 человек умерли — восемь ушли из жизни за минувшие сутки.