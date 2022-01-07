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​В Югре можно будет цивилизованным образом избавиться от новогодней елки

Югорчане смогут сдать новогодние елки в утилизацию

​В Югре можно будет цивилизованным образом избавиться от новогодней елки
Фото admmegion.ru

Новогодние елки в Югре можно будет сдать в утилизацию – об этом заявила пресс-служба регионального оператора по обращению с мусором «Югра-Экология». Для этого в регионе запущена акция «Елочный сбор». Чтобы правильно и с пользой для экологии сдать новогоднее дерево, достаточно просто отнести его на контейнерную площадку в течение января. «Операторы по транспортированию АО «Югра-Экология» вывезут спецтехникой эти деревья на переработку, организованную «ЮТЭК-РС», – рассказывают в компании.

«Елочный сбор» пройдет в Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Покачи, Урае, Пыть-Яхе, Югорске, Мегионе, Радужном и Лангепасе, но почему-то без Сургута в этом списке.


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07 января в 19:19, просмотров: 337, комментариев: 0
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