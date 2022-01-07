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​Двое мужчин из Югорска поплатятся за кражу елки

В Югорске полиция раскрыла дело о краже новогоднего дерева

​Двое мужчин из Югорска поплатятся за кражу елки
Фото 86.мвд.рф

Попытка создать праздничную атмосферу нелегальным способом может привести двух мужчин на скамью подсудимых. Как рассказывает пресс-служба окружного МВД, накануне Нового года двое мужчин из Югорска решили обзавестись елкой. Подходящее им по эстетическим соображениям дерево они приметили на участке земли, принадлежащем местному жителю. И в один прекрасный момент пошли и спилили эту елочку.

Пропажу дерева заметил владелец, и тут же позвонил в дежурную часть. На место выехал участковый – он то и обнаружил двух товарищей, идущих по улице с незаконно убитым новогодним деревом. Полицейский задержал незадачливых лесорубов и изъял елку и пилу, позже суд постановил отпустить их домой под подписку о невыезде, но уголовная статья о краже (ущерб оценен в 3 000 рублей) им все же светит.


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Сегодня в 12:51, просмотров: 324, комментариев: 0
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