В Югре 7 января ожидается сильная метель

Православное Рождество в Югре омрачится метелью. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 7 января вплоть до ночи 8 января будет сильный снег с ветром, порывы которого достигнут до 17 метров в секунду.
Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:
- без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте;
- постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки придётся быть вне дома или квартиры;
- не выходите на мороз без тёплой одежды;
- не носите на морозе металлические украшения;
- если появилась неисправность в Вашей машине вдали от населённого пункта или в незнакомой для Вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать пока по дороге проедет другой автомобиль;
- необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше;
- если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.
- Отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в горячую воду!