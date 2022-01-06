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Сильный ветер со снегом предсказывают югорские синоптики на Рождество

В Югре 7 января ожидается сильная метель

Сильный ветер со снегом предсказывают югорские синоптики на Рождество
Фото: pexels.com

Православное Рождество в Югре омрачится метелью. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение суток 7 января вплоть до ночи 8 января будет сильный снег с ветром, порывы которого достигнут до 17 метров в секунду.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

  • без необходимости не выходить на улицу и не выезжать куда-либо на личном автотранспорте;
  • постарайтесь выполнить всё возможное, чтобы не получить обморожения, если Вам все-таки придётся быть вне дома или квартиры;
  • не выходите на мороз без тёплой одежды;
  • не носите на морозе металлические украшения;
  • если появилась неисправность в Вашей машине вдали от населённого пункта или в незнакомой для Вас местности, лучше оставаться в машине, вызвать помощь по телефону «112», ждать пока по дороге проедет другой автомобиль;
  • необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше;
  • если Вы обморозили себе часть тела: согрейте отмороженную часть тела, растерев сухой мягкой тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.
  • Отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в горячую воду!

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Сегодня в 15:23, просмотров: 325, комментариев: 0
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